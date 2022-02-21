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Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı - Son Dakika

Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı

21.02.2022 09:20
Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Bağdere köyü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Akça isimli vatandaşa ait evde sobadan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Akça, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı
Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı
Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı
Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı

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Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı

Kastamonu, İtfaiye, Hanönü, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı - Son Dakika
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