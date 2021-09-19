Sobadan çıkan yangın aileye dehşeti yaşattı! Baba ve 3 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sobadan çıkan yangın aileye dehşeti yaşattı! Baba ve 3 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da soba sebebiyle çıkan korkunç yangında baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yaralanan anne ile 4 yaşındaki çocuklarının hastaneden tedavisi sürüyor.

Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde arkadaşlarına ait evde kalmaya giden Bekçi ailesinin yaktığı sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine, adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. BABA VE 3 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle baba Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14), ve Eslem Asaf (1) yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan anne Pınar Bekçi ile çocuğu Eymen (4) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte olay yerinden fotoğraflar:



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