Son dakika 3. sayfa: - Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika

- Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda ev, alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sobadan çıktığı öğrenilen yangın bir evi küle çevirdi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, alev alev yanan ev itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Z.Y.' e ait evde sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan eve müdahale etti. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi'nin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve evin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.