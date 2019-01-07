Sobadan Çıkan Yangın Evi Küle Çeviriyordu
27 dakika önce
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli
'nin Çayırova
ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçesi Atatürk
Mahallesi 5114. Sokak'taki tek katlı bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis
'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede yangının sobadan çıktığı belirlendi. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:34 Kaynak: İHA
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