Sobadan çıkan yangın evi yaktı - Son Dakika

Sobadan çıkan yangın evi yaktı
06.12.2020 20:52
BARTIN'da, sobadan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması sonucu çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
BARTIN'da, sobadan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması sonucu çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın akşam saatlerinde Bartın'a bağlı Derbent köyünde meydana geldi. İki katlı evde yalnız yaşayan Sabri Yavuz sobayı yaktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Büyük korku yaşayan Yavuz, dışarı kaçarak komşularına sığındı. Vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.
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