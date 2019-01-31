Son Dakika Haberleri: Sobadan Çıkan Yangın Korkuttu

Sobadan Çıkan Yangın Korkuttu

1 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sobadan çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sobadan çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut'ta bağlı Eşeler kırsal mahallesinde bir ev sobadan çıkan kıvılcımların, yerdeki kilimlere sıçraması ile yandı. Ramazan İlbuz'a ait evde çıkan yangına mahalle halkı ilk müdahaleyi yapmasına rağmen yangın kısa sürede yayıldı. Mahalle halkının 112'yi arayarak yangın ihbarı üzerine Kepsut İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

Balıkesir, Kepsut, 3. Sayfa
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