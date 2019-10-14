Son Dakika Haberleri: Sobadan çıkan yangın yüzünden evde bulunan hamile kadın zor anlar yaşadı
Son Dakika 3. Sayfa Sobadan çıkan yangın yüzünden evde bulunan hamile kadın zor anlar yaşadı

Sobadan çıkan yangın yüzünden evde bulunan hamile kadın zor anlar yaşadı

2 saat önce

Ataşehir'de evde ısınmak için soba yakan hamile kadın bacanın tutuşmasıyla çıkan yangın sonrası büyük panik yaşadı.

Sobadan çıkan yangın yüzünden evde bulunan hamile kadın zor anlar yaşadı, System.String[]

Ataşehir'de evde ısınmak için soba yakan hamile kadın bacanın tutuşmasıyla çıkan yangın sonrası büyük panik yaşadı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe yol açarken evde oturan kadının hamile olduğu ve büyük korku yaşadığı görüldü.


Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi Battal Sokak'ta bulunan tek katlı evin çatısında bacanın tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. 5 kişilik ailenin yaşadığı evde olay sırasında anne ve kızının bulunduğu, annenin sobaya odun atmasından sonra aniden bacanın tutuştuğu öğrenildi. Tutuşan bacadan etrafa yayılan alevler kısa sürede çatıyı sardı. Alevlerin fark edilmesi üzerine anne ve kızı kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek olası bir faciayı önledi.


Hamile olduğu öğrenilen ve gözyaşları içinde büyük korku yaşayan talihsiz kadın, "Sobaya bir odun attım. Başka hiçbir şey atmadım. Dururken çatıdan bir duman çıktı, alev alıp yandı" diye konuştu.


Çevrede yaşayan vatandaşlar ise alevleri görüp komşularına yardım için geldiklerini, ancak şu aşamada kendilerinin yapabileceği bir şeyin olmadığını söyledi.


İtfaiyenin çatıdaki yangını söndürme çalışması sırasında evin içinden çekilen görüntülerde, çatıda yangını söndürmek için kullanılan suyun yoğun bir şekilde evin içerisine aktığı görüldü. - İSTANBUL

Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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