Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı - Son Dakika

Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı

Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı
Son Güncelleme: 21.01.2021 21:11

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında, Suriye uyruklu Başer Halaf ağır yaralandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında, Suriye uyruklu Başer Halaf ağır yaralandı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi NATO Yolu'ndaki bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Suriye uyruklu Başer Halaf'ın evinden dumanların yükseldiği görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evde baygın halde buldukları Halaf'ı dışarıya çıkartarak, sağlık ekibine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Halaf'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan, itfaiye erlerince diğer evlere sıçramadan söndürülen yangının, odun sobasından çıktığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı - Son Dakika
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