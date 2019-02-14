Son Dakika Haberleri: Sobadan Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sobadan Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

8 dakika önce

ADANA'da, odun sobasından çevreye yayılan kıvılcımların yol açtığı yangında 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Sobadan Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
ADANA'da, odun sobasından çevreye yayılan kıvılcımların yol açtığı yangında 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1517 Sokak'taki iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, alt katta yakılan odun sobasından çıkan kıvılcımlar, üst katta bezle kapatılan baca girişini tutuşturdu. Alev alan bezin, koltuğun üzerine düşmesiyle diğer eşyalar da alev alınca yangın büyüdü, evdekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar alevlere müdahale etmek isteyen Feyyaz, Vahide ve Huriye Dalambaz, dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 3 kişi için de ambulans istendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 kişi, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devem eden 3 kişinin, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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