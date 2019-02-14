Sobadan Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

ADANA'da, odun sobasından çevreye yayılan kıvılcımların yol açtığı yangında 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da, odun sobasından çevreye yayılan kıvılcımların yol açtığı yangında 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Yangın, saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1517 Sokak'taki iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, alt katta yakılan odun sobasından çıkan kıvılcımlar, üst katta bezle kapatılan baca girişini tutuşturdu. Alev alan bezin, koltuğun üzerine düşmesiyle diğer eşyalar da alev alınca yangın büyüdü, evdekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar alevlere müdahale etmek isteyen Feyyaz, Vahide ve Huriye Dalambaz, dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 3 kişi için de ambulans istendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 kişi, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devem eden 3 kişinin, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Müze İnşaatında Duvar Çöktü: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi, 6 İşçi Yaralandı

CHP'li Sera Kadıgil'den Regl Önerisi: Hijyen Ürünlerinden Alınan Vergi İndirilsin

Adliyede Öfkelenen Kadın, Bebeğini Polislerin Üzerine Attı

Hayatta Her Şey Var Programına Kadın Seyircinin Enişte İtirafı Damga Vurdu