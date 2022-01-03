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Sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı - Son Dakika

Sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı

03.01.2022 19:43
Sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde sobadan çıkan yangında ev küle döndü.

Samsun'un Bafra ilçesinde sobadan çıkan yangında ev küle döndü. Bir kişi yaralandı.

Yangın, Türkköyü Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Savaş Önder'e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı. Vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında ellerinden hafif yaralanan Savaş Ö.(17), 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

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Samsun, Yangın, Savaş, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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