Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Selçuklu Mahallesi Yediyaprak Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın son katında sobadan sıçrayan kıvılcımlar dolayısıyla yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Bu sırada cenaze evinde olduğu öğrenilen ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ev sahibi İtibar Taşpınar (60), yangını görünce sinir krizi geçirdi.

Taşpınar, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Melikgazi, Selçuklu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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