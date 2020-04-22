Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yangın, sabah saatlerinde Düzce'nin Cumayeri ilçesi Sırtpınar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sırtpınar köyünde ikamet eden O.D. (64) isimli şahsa ait tek katlı evin oturma odasında bulunan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören ev halkı durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde 10 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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