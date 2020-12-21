Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı. Polis ekipleri evde yaşayan 5 kişiyi tahliye ederken, itfaiye kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Yangın, saat 06.00 sıralarında Gazi Mahallesi 3884 sokakta bulunan Abdülhakim Ecevit'e ait tek katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımlar kısa süre içerisinde tüm evi etkisi altına aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ecevit ailesinden 5 kişi, polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Son Dakika

Mutasyona uğrayan korona kabusu devam ediyor! İngiltere'den İstanbul'a gelen yolcular karantinaya alındı

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye, bu sefer de bekçiye saldırdı

Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı

Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza

Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var

Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti