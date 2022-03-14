SOBADAN ÇIKAN YANGINDA GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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SOBADAN ÇIKAN YANGINDA GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ

14.03.2022 14:10

Antalya'da sobanın neden olduğu yangında gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Antalya'da sobanın neden olduğu yangında gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1169 sokakta, Mustafa Balıkyemez'e ait gecekonduda meydana geldi. Sobadan kaynaklanan yangın, kısa sürede büyüyüp tüm eve yayıldı. Evin yandığını görenler yangına hortumla su sıkarak müdahale ederken 112'ye de ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekibi yangını söndürmek için müdahale etti. Yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

SOBADAN ÇIKAN YANGINDA GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ
SOBADAN ÇIKAN YANGINDA GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ
SOBADAN ÇIKAN YANGINDA GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ

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Muratpaşa, Gecekondu, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOBADAN ÇIKAN YANGINDA GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika


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