Sobadan çıkan yangından anne ve 3 çocuğunu komşular kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sobadan çıkan yangından anne ve 3 çocuğunu komşular kurtardı - Son Dakika

Sobadan çıkan yangından anne ve 3 çocuğunu komşular kurtardı

6 saat önce

Diyarbakır'da bir evde sobadan çıkan yangında, alevlerin arasından kalan anne ve 3 çocuğu komşular kurtardı.

Sobadan çıkan yangından anne ve 3 çocuğunu komşular kurtardı, System.String[]

Diyarbakır'da bir evde sobadan çıkan yangında, alevlerin arasından kalan anne ve 3 çocuğu komşular kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, anne ve çocukları tedavi altına alındı.


Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi Sento Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobaya odun atan ismi öğrenilemeyen kadın, markete gitmek için kısa süreliğine evden ayrıldığı sırada sobadan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu.


Anne ve çocukları alevlerin arasında kaldı


Yangın sırasından dumanları görerek eve gelen anne ve yaşları 5 ile 13 arasında değişen 3 çocuk alevlerin arasında kaldı. Oda içerisinde bulunan kapıdan balkon çıkarak çığlık atıp çevreden yardım isteyen anne ve 3 çocuğun çığlığını duyan çevre sakinleri evin kapısını kırarak alevlerin arsına dalıp anne ve çocukları kurtardı.


Anne ve 3 çocuğu sağlık kontrolü için ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına anında müdahale ederek kontrol altına alırken, evde büyük çapta hasar oluştu.


"Balkon kapısı kapalı olsaydı torunlarım şimdi hayatta olmayacaktı"


Taksicilik yaparak evin geçimini sağlayan Cuma Büyük (50), komşuların haber vermesi üzerine eve geldiğini belirterek, "Komşular bana evde yangın çıktığını belirtmesi üzerine eve geldim. Yangın odun sobasından çıkan kıvılcımlardan kaynaklı çıkmış. Tabi bu sırada gelinim bu sırada aşağı bakkala gitmiş ve yangın çıkmış. 3 torunum içerideydi ve çocuklar balkon kapısı kilitli olmadığından dolayı balkona çıkarak yardım istemişler. Balkon kapısı kapalı olsaydı torunlarım şimdi hayatta olmayacaktı. Ben eve gelene kadar torunları komşular kurtarmıştı" dedi.


Öte yandan hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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