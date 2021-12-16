Üye Girişi
Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı - Son Dakika

Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı

16.12.2021 09:55
Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı

Erzurum'da sobanın üzerindeki sıcak su dolu çaydanlık, 1,5 yaşındaki Eslem'in üzerine döküldü.

Erzurum'da sobanın üzerindeki sıcak su dolu çaydanlık, 1,5 yaşındaki Eslem'in üzerine döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan Eslem, Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Erzurum'da meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki Eslem Hira Gökçen ve annesi Zeynep Gökçen annesine misafirliğe gitti. Sobalı ev olduğu için ev halkı ile otururken küçük Esila oynarken yanan sobanın arkasına geçti. Eslem sobanın arkasında oyun oynamaya başlayınca bilinçsiz şekilde ayağını kaldırınca sobanın üzerinde kaynayan çaydanlık Eslem'in üzerine döküldü. Anne Zeynep kızını kurtarmak amacıyla Eslem'in yanına gidince küçük Eslem ve anne Zeynep'in üzerine sobanın üzerinde kaynayan çaydanlık her ikisinin üzerine döküldü.

Anne Zeynep Gökçen kızını çeşmenin altına götürerek soğuk sıyın altına soktu. O arada da ev halkı hemen ambulans çağırdı. Küçük Eslem Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine getirilerek burada tedavi altına alındı. 1,5 yaşındaki Eslem Hira Gökçen'in elinde, karın bölgesinde ve bacaklarında 2 ve 3. derece yanıklar oluştu. Anne Zeynep Gökçen'in de sağ bilek kısmında yanıklar oluştu. Anne ve kızının tedavisine devam ediliyor. - ERZURUM

Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı
Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı
Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı
Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı
Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı

Erzurum, Gökçen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:49 İstanbul'a ilk kar düştü! İç kesimlerde etkili olacak
09:45 Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti
09:37 Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir
09:34 Türk defineci 'Olamaz böyle bir şey' diye sevinç çığlığı attı!
09:23 Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu
09:21 Tuvaletini yaparken ayağı kayan adam, donmak üzereyken kurtarıldı: Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz
09:07 Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL
08:52 Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?
08:48 Sadakatsiz'de ortalık birbirine girdi! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı
08:47 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar tarihi rekorunu güncelledi
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı         
07:32
Kanarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor Kanarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor         
22:58
Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı         
19:34
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı         
15:03
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 10:01:42. #1.13#
SON DAKİKA: Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem'i yaktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement