Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı - Son Dakika

Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

28.11.2020 22:35
Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı, System.String[]

Aksaray'da bir dükkanda sobanın üzerinde yanan kartonun düşmesi sonucu çıkan yangında makineler zarar gördü.

Aksaray'da bir dükkanda sobanın üzerinde yanan kartonun düşmesi sonucu çıkan yangında makineler zarar gördü.

Yangın, Tacin Mahallesi Tacin Caddesinde bulunan reklam ürünleri üretimi yapan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi Kadir Ç. (29) ısınmak için yaktığı sobaya rulo halindeki uzun kartonu atarak alışveriş yapmak için markete gitti. Uzun kartonun yanarak kısalması sonucu ateşli kısmı sobanın üzerinden yere düştü. Yerde bulunan reklam ürünlerinin tutuşması sonucu dükkanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu reklam ürünü hazırlayan makine de yandı. Marketten döndüğü esnada yangını fark eden dükkan sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri araçtan elde ettikleri yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. Bekçiler tarafından kontrol altına alınan yangın Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü. Dükkan sahibi Kadir Ç., "Sobayı yakıp markete gitmiştim. Sobadan kağıt düşmüş galiba yangın çıktı. Makine ve malzemelerimize biraz zarar geldi. Canımızda çok şükür bir şey yok. Bekçilerimize de teşekkür ederim. İlk müdahaleyi onlar yaptı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı
Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı
Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı
Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı
Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı
Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

Aksaray, Makine, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Domuz avına giden talihsiz adam, arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin hedefi oldu İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Gözler Pazartesi toplanacak Kabine'ye çevrildi! Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor         
22:20
Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi         
21:38
Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti         
21:07
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti         
20:57
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:17
İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor         
17:26
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 22:44:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei