Sobadan Sıçrayan Alev Bir Evi Küle Döndürdü

Gümüşhane kent merkezine en yakın köylerden Çamlıköy köyünde sobadan sıçrayan alevin başlattığı yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Gümüşhane kent merkezine en yakın köylerden Çamlıköy köyünde sobadan sıçrayan alevin başlattığı yangın evi kullanılamaz hale getirdi.



Edinilen bilgiye göre Çamlıköy köyü Meletli mahallesi İkisular mevkiindeki evinde yaşayan Musa Türkoğlu, akşam iş çıkışı gittiği evinden Gümüşhane kent merkezindeki işine gitmek için sabah saatlerinde ayrıldı.



Türkoğlu'nun evden ayrılmasının ardından sobadan sıçrayan alevler sobanın bulunduğu odadaki halı ve kilimler ile ağaç döşemeyi tutuşturdu. Kısa sürede evin diğer odalarına da yayılan yangının ihbarını da yoldan geçerken dumanı gören vatandaşlar yaptı.



İhbarı alır almaz olay yerine giden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürürken, yangında odalardaki döşemeler başta olmak üzere mutfak ve evde bulunan beyaz eşyalar da kullanılamaz hale geldi. - GÜMÜŞHANE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi

Baba Yadigarı Kolonyacılık Mesleğine 40 Yıldır Tutkuyla Devam Ediyor