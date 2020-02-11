Sobadan sıçrayan kıvılcım evin hasır tavanını tutuşturdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sıçrayan kıvılcım evin hasır tavanını tutuşturdu - Son Dakika

Sobadan sıçrayan kıvılcım evin hasır tavanını tutuşturdu

13 dakika önce

Aksaray'da müstakil bir evin çocuk odasındaki sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

Sobadan sıçrayan kıvılcım evin hasır tavanını tutuşturdu, System.String[]

Aksaray'da müstakil bir evin çocuk odasındaki sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın kısa sürede odayı komple sararken, hasır tavanlar yanarak oda kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5047 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Köksal'a (24) ait müstakil evin çocuk odasındaki sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek odanın hasır tavanını tutuşturdu. Durumu fark eden ev sahibi evdeki ailesini dışarıya çıkartarak hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden ev sahibi itfaiyenin kısa sürede gelmesi ile rahat bir nefes aldı. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, ev sahibi Köksal, "Oturma odasında çocuklarla oynadığımız esnada tavan arasından duman sızdığını fark ettim. Elime aldığım bir kova suyla söndürmek istedim. Başarılı olamadım. O sırada yangın büyüyecekti ki itfaiye ekipleri imdadımıza yetişti. Şükür her hangibir can kaybı yok. Tek bir oda kullanılamaz hale geldi" dedi - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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