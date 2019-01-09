Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Yangına Neden Oldu
42 dakika önce
Afyonkarahisar İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede yangın çıktı.
Afyonkarahisar
İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde meydana geldi. İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı düşünülen yangın hemen büyüdü. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hemen olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.
Herhangi bir olumsuz duruma karşı 112 Acil Servis
ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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