Son Dakika Haberleri: Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Yangına Yol Açtı

Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Yangına Yol Açtı

31 dakika önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı.

Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Yangına Yol Açtı, System.String[]
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı. Evdekiler dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında salon kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Başiskele Döngel Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde çıktı. İddiaya göre, ev sahibi Hikmet Günay Sarı sobada eski eşyalarını yaktığı sırada sıçrayan kıvılcımların yolaçtığı yangında alevler kısa sürede bütün odayı sardı. Hikmet Günay Sarı, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca aliesini alarak evden çıktı. Sarı'nın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.  İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürürken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

İtfaiye, Başiskele, Kocaeli, Güncel
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