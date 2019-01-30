Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Yangına Yol Açtı
31 dakika önce
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı.
KOCAELİ'nin Başiskele
ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı. Evdekiler dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında salon kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Başiskele Döngel Mahallesi Abdülhamit Han
Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde çıktı. İddiaya göre, ev sahibi Hikmet Günay Sarı
sobada eski eşyalarını yaktığı sırada sıçrayan kıvılcımların yolaçtığı yangında alevler kısa sürede bütün odayı sardı. Hikmet Günay Sarı, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca aliesini alarak evden çıktı. Sarı'nın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye
müdahalesiyle yangın söndürürken, evin salonu kullanılamaz hale geldi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:33 Kaynak: DHA
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