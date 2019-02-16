Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Evi Kül Etti
40 dakika önce
ÇORUM'da sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
ÇORUM'da sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, Osmancık ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki İncesu köyünde gece meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çelebi'ye ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle alevler evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekipleri köye gedi. İtfaiyenin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:55 Kaynak: DHA
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