Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Evi Yaktı
2 saat önce
GÜMÜŞHANE'nin merkez Çamlıköy köyünde bir ev, odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
GÜMÜŞHANE'nin merkez Çamlıköy köyünde bir ev, odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Merkeze bağlı Çamlıköy köyü Meletli Mahallesi'nde oturan Musa Türkoğlu
, sabah işe gitmek için evden çıktıktan sonra odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar, eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken, köylülerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
- Şhane
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:31 Kaynak: DHA
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