Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı - Son Dakika

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı
Son Güncelleme: 09.01.2021 19:56

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu tek katlı ev yandı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu tek katlı ev yandı.

Akşam saatlerinde, Safranbolu Çavuşlar Köyü Tabakçıoğlu Mahallesi'nde Yalçın Yıldırım'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangına uykuda yakalanan Yalçın Yıldırım, alevleri fark edince güçlükle kendini dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı - Son Dakika
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