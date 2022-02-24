Sobadan sıçrayan köz kerpiç evde yangın çıkarttı - Son Dakika
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Sobadan sıçrayan köz kerpiç evde yangın çıkarttı

24.02.2022 11:49
Sobadan sıçrayan köz kerpiç evde yangın çıkarttı

Eskişehir'de kerpiç bir evde sobadan sıçrayan köz ateşten dolayı çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de kerpiç bir evde sobadan sıçrayan köz ateşten dolayı çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'na bağlı Karahöyük Mahallesi'nde Habip G.'ye ait evde ısınmak için yakılan sobadan halı üzerine köz sıçradı. Köz sıçramasıyla birlikte başlayan yangın kısa sürede büyüdü.Yangında evde bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kerpiç evde de maddi hasar oluştu. Şans eseri Habip G. ve ailesinin evde olmaması faciayı önledi. - ESKİŞEHİR

Sobadan sıçrayan köz kerpiç evde yangın çıkarttı
Sobadan sıçrayan köz kerpiç evde yangın çıkarttı
Sobadan sıçrayan köz kerpiç evde yangın çıkarttı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sıçrayan köz kerpiç evde yangın çıkarttı - Son Dakika


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