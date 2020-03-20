Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aynı aileden üç kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aynı aileden üç kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Olay ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Şehir Er Ayhan Demirci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre üst katlarından duman kokusu geldiğini fark eden komşuları zili çalıp evde yaşayan aynı aileden Gülseren B., Fatma ve Damla A.'yı uyandırdı. Bir süre baygınlık geçiren komşuları için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralı üç kişiyi ambulansa alarak burada müdahale etti. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan üç kişi daha sonra iki ayrı ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, hastanedeki tedavileri devam ediyor.


Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Bağlık mahallesi, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:31 Kaynak: İHA

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