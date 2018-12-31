Sobadan Sızan Gaz Can Aldı
48 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan kocası hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan kocası hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1744 Sokak'taki evlerine iki gün önce taşınan Ersin Revanlıoğlu ve eşi Emine Revanlıoğlu (19), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ersin Revanlıoğlu'na ulaşamayan patronunun haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, baygın halde yatan karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 19 yaşındaki Emine Revanlıoğlu hayatını kaybederken durumu ağır olan kocası Ersin Revanlıoğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
(Hakan Öztürk/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:16 Kaynak: İHA
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