Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı - Son Dakika

Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı

11.03.2021 17:29

Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı Karbonmonoksit gazından zehirlenen eşlerden biri öldü, diğer ise yaşam savaşı veriyor Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Altıntaş hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Nuray Altıntaş ise hastaneye kaldırıldı.

Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen eşlerden biri öldü, diğer ise yaşam savaşı veriyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Altıntaş hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Nuray Altıntaş ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey İlçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali ve Nuray Altıntaş çiftinden dün geceden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Çiftin yaşadığı eve gelen ekipler çilingir yardımıyla açılan eve giren ekipler çiftin yatak odasında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Ali Altıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Nuray Altıntaş ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlediği belirlendi.

Hayatını kaybeden Ali Altıntaş'ı cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken kaldırıldığı hastanede tedavi gören eşi Nuray Altıntaş'ın yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı
Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı
Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı
Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş
PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti         
21:53
Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti         
21:30
AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu         
21:15
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar         
18:26
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi         
16:30
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:11:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei