Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

26.03.2022 21:33
Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'nde yaşayan Emiş Karaağaç ve Durdu Karaağaç sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Emiş Karaağaç tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken durumu ağır olan Durdu Karaağaç Malatya'ya sevk edildi. Çiftin, Afşin Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Karaağaç'ın anne ve babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

YORUMLAR
500
Muhsin Yazıcıoğlu Kayseri'de anıldı Muhsin Yazıcıoğlu Kayseri'de anıldı OKT Trailer 'Mühendis Formasyon Kursu'nda 2'nci dönem mezunlarını verdi OKT Trailer 'Mühendis Formasyon Kursu'nda 2'nci dönem mezunlarını verdi

Alparslan Mahallesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu! Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti
21:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı
21:19 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
21:18 Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler
21:16 Kamyonetin üzerine düşen kaya 4 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı
21:05 ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ekonomisine gönderme: İlk 20'ye giremeyecek
20:33 Ukraynalı mülteci sordu, Biden Putin hakkında konuştu: O bir kasap
20:12 Cahit Göncü'den büyük gaf! Dursun Özbek'i rahmetle andı, "Ben yaşıyorum" sesleri gelince ne yapacağını bilemedi
19:21 Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum
19:11 Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri yükseldi! 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 21:44:39. #1.11#
SON DAKİKA: Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement