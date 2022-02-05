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Sobadan sızan gaz yaşlı adamı hastanelik etti - Son Dakika

Sobadan sızan gaz yaşlı adamı hastanelik etti

05.02.2022 18:33

Sobadan sızan gaz yaşlı adamı hastanelik etti Kırıkkale'de 62 yaşındaki bir vatandaş, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan sızan gaz yaşlı adamı hastanelik etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 62 yaşındaki bir vatandaş, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Hidayet Doğruer Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Yeşil (62), sabah saatlerinde karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Yeşil, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 62 yaşındaki vatandaşın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Sobadan sızan gaz yaşlı adamı hastanelik etti
Sobadan sızan gaz yaşlı adamı hastanelik etti
Sobadan sızan gaz yaşlı adamı hastanelik etti

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Kırıkkale, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan gaz yaşlı adamı hastanelik etti - Son Dakika


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