Sobadan Sızan Gaz Yaşlı Kadının Hayatına Mal Oldu
1 saat önce
Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu Yaşlı kadının eşi de yoğun bakıma alındıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatun Üstboğa yaşamını yitirirken, eşi Ali Üstboğa ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu
Yaşlı kadının eşi de yoğun bakıma alındı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesine bağlı Narlı
Mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatun Üstboğa yaşamını yitirirken, eşi Ali Üstboğa ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay, Narlı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Üstboğa ve Hatun Üstboğa evde ısınmak üzere yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler. Öğle saatlerinde annesi Hatun ve babası Ali Üstboğa'yı görmek için eve giden Sevim Bilecan kapıyı açan olmayınca uyuduklarını düşünerek evine geri döndü. Bilecan, akşam saatlerinde tekrar anne babasının evine geldi. Yine kapıyı açan olmayınca camı kırarak içeri girdi. Sevim Bilecan, oturma odasında anne ve babasını hareketsiz yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Jandarma
ekipleri eşliğinde eve girdiler. Yerde hareketsiz yatan çifte müdahale eden sağlık ekipleri Hatun Üstboğa'nın öldüğünü tespit etti. Oksijen müdahalesine tepki veren Ali Üstboğa ise ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ali Üstboğa'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:56 Kaynak: İHA
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