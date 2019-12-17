Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu - Son Dakika

Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu

7 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenen 96 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenen 96 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.


Olay dün gece saatlerinde Kandıra ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan annesi Mükerrem Koyun, bir yakını tarafından evinde yerde yatarken bulundu. Koyun'un nefes almadığını fark eden yakınının bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Koyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği belirlenen Koyun'un cesedi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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