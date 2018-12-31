Sobadan Sızan Gaz Yılbaşı Gecesi Öncesi Genç Çifti Ayırdı
38 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan kocası ise hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan kocası ise hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1744 Sokak'ta ikamet eden Ersin Revanlıoğlu ve eşi Emine Revanlıoğlu (19), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Genç
çiftten haber alamayan yakınlarından haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, baygın halde yatan karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 19 yaşındaki Emine Revanlıoğlu hayatını kaybederken durumu ağır olan kocası Ersin Revanlıoğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:04 Kaynak: İHA
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