Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gaz Yılbaşı Gecesi Öncesi Karı Kocayı Ayırdı

Sobadan Sızan Gaz Yılbaşı Gecesi Öncesi Karı Kocayı Ayırdı

8 dakika önce

- Sobadan sızan gaz yılbaşı gecesi öncesi karı kocayı ayırdı Genç kadın sobadan sızan gazdan hayatını kaybettiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen soba zehirlenmesinde 19 yaşındaki kadın hayatını kaybederken durumu ağır olan kocası ise hastaneye kaldırıldı.

- Sobadan sızan gaz yılbaşı gecesi öncesi karı kocayı ayırdı
Genç kadın sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen soba zehirlenmesinde 19 yaşındaki kadın hayatını kaybederken durumu ağır olan kocası ise hastaneye kaldırıldı.
Olay akşam saatlerinde Gebze'de Gaziler Mahallesi 1744 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1744 Sokak'ta bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı eve yayıldı. Evde yaşayan Ersin Revanlıoğlu ve eşi Emine Revanlıoğlu'ndan haber alamayan yakınlarından haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, baygın halde yatan karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 19 yaşındaki Emine Revanlıoğlu hayatını kaybederken durumu ağır olan kocası Ersin Revanlıoğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:30 Kaynak: İHA

Genç, Gebze, 3. Sayfa
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