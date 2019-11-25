Son Dakika Haberleri: Sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi
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Sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Turgutlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hasan K. (34), Mediye K. (30), çocukları Fethiye Nur K. (7) ile 4 yaşındaki Fatih K. iddiaya göre evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Olayın 112 ekiplerine bildirilmesi sonrasında karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından gazdan etkilenen 4 kişi, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Şehir Hastanesine sevk edilen 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu İlçesi, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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