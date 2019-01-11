Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Etkilendiler

Sobadan Sızan Gazdan Etkilendiler

7 dakika önce

Zonguldak'ta evli çift sobadan sızan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Zonguldak'ta evli çift sobadan sızan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay kent merkezinde yaşandı. 49 yaşındaki Cengiz S. ve 48 yaşındaki eşi Kibra S. sobadan sızan gazdan karbonmonoksit etkilendi. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından evli çifti Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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