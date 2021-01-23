Sobadan sızan gazdan yaşlı adam öldü, eşinin durumu ağır - Son Dakika
Üye Girişi

Sobadan sızan gazdan yaşlı adam öldü, eşinin durumu ağır

23.01.2021 00:08
Sobadan sızan gazdan yaşlı adam öldü, eşinin durumu ağır

BURSA'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Günaydın (83) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi tedaviye alındı.

BURSA'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Günaydın (83) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde meydana geldi. Temiz Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında oturan iki kardeş, alt katta oturan anne ve babasından bir süredir haber alamadı. Kardeşlerin haber vermesi üzerine eve gelip kapıyı zorla açan yakınları, İbrahim Günaydın ve eşi Müzeyyen Günaydın'ı (72) baygın vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İbrahim Günaydın'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Müzeyyen Günaydın ise ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Müzeyyen Günaydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, İbrahim Günaydın'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Yıldırım ve Kestel'de su kesintisi Yıldırım ve Kestel'de su kesintisi Otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik kamerada Otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik kamerada Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sobadan sızan gazdan yaşlı adam öldü, eşinin durumu ağır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
00:06 Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:02 Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 02:29:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sobadan sızan gazdan yaşlı adam öldü, eşinin durumu ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement