Sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ısınmak için sobayı yakan Sevgi B. (50) bir süre sonra fenalaştı. Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Sevgi B.'ye ilk müdahalesini yaptı. Sevgi B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK