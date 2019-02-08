Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendiler

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli anne ve 5 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli anne ve 5 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli aile, 112 Acil Servis'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.



Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve 5 çocuğu tedavi altına alındı.



Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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