Sobadan sızan gazdan zehirlendiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobadan sızan gazdan zehirlendiler - Son Dakika

Sobadan sızan gazdan zehirlendiler

7 saat önce

ISPARTA'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Rıfat ve Şükran Akdemir çifti, hastanede tedaviye alındı.

Sobadan sızan gazdan zehirlendiler, System.String[]

ISPARTA'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Rıfat ve Şükran Akdemir çifti, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokakta bulunan 78 numaralı evin ikinci katında meydana geldi. Gece sobayı yakan ve kızları ile birlikte salonda uyuyan Rıfat ve Şükran Akdemir çifti, sabah uyandıklarında kendilerini kötü hissedince durumu 112'ye bildirdi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çift, Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Adı açıklanmayan ve sabah okula giden 8'inci sınıf öğrencisi kızları ise öğle yemeği için eve geldiğinde durumu öğrendi.Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerine devam edildiği kaydedildi.


Isparta, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı, namaz kılan insanın kötülük yapmayacağını, hak yemeyeceğini ifade etti
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı Yabancılar Türk savaş uçaklarına hayran kaldı! Anlaşma yapmak istiyorlar

Son Dakika Haberleri
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:20:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobadan sızan gazdan zehirlendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]