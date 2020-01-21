Sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:15 Kaynak: AA
Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesinin Okçular köyünde ikamet eden İdris (43), Zehra (42), Kadri (19), Melek (11), Mehmet (9) ve Mihriban Coşkun (9) akşam saatlerinde yaktıkları sobadan sızan gazdan etkilendi.
Durumu fark eden komşularının cep telefonuyla yardım istemesi üzerine Siirt'ten 4 ambulans gönderildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen aile fertlerine ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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