Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, oğlu yoğun bakımda - Son Dakika

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, oğlu yoğun bakımda

27.12.2020 17:21
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, oğlu yoğun bakımda, System.String[]

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hanife Enşici(72) hayatını kaybetti, oğlu Mustafa Enşici tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hanife Enşici(72) hayatını kaybetti, oğlu Mustafa Enşici tedavi altına alındı.

Devrek'e bağlı Halilbeyoğlu köyünde meydana gelen olayda, annesi Hanife Enşici ile birlikte aynı evde yaşayan Mustafa Enşici, yatmadan önce sobaya kömür attı. Anne ve oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah uyandığında mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan Mustafa Enşici, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplenin müdahalede bulunduğu anne ve oğlu Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanife Enşici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Karabük'e sevk edilen Mustafa Enşici ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mustafa Enşici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, oğlu yoğun bakımda

Hanife, Devrek, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, oğlu yoğun bakımda - Son Dakika


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