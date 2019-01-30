Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Anne ve Kızı Öldü
1 saat önce
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve zihinsel engelli kızı yaşamını yitirdi.
Kayseri
'nin Tomarza
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve zihinsel engelli kızı yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesir Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Servet A. ile 45 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma A'dan üç gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, anne ve kızın beraber yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi.
Ekipler, anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekiplerince sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen anne ve kızının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tomarza Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:15 Kaynak: AA
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