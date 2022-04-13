Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

13.04.2022 14:02

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandıKONYA Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden anne ile kızı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

KONYA Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden anne ile kızı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kayalı ve ailesinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Havva Kayalı ve kızı Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen Hasan Kayalı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Havva Kayalı ve kızının cansız bedeni polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne Havva Kayalı ile kızı Burçin Şahin için merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan İmam Hatip Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeler kılınan namazın ardından Hocacihan Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Cenazeye anne ile kızın ailesi ve yakınları katıldı.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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