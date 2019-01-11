Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Toprağa Verildi

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Toprağa Verildi

2 saat önce

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift toprağa verildiDÜZCE - Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde sobadan sızan gazla karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Aksu çifti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift toprağa verildi

DÜZCE - Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde sobadan sızan gazla karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Aksu çifti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde komşularının fark etmesi üzerine sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri anlaşılan Celal ve Türkan Aksu çifti, Hazreti Hüseyin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildiler. Cenaze törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Dr. Faruk Özlü, Aksu ailesi ve sevenleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Düzce, Aksu, 3. Sayfa
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