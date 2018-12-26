Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 15 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 15 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaca köyünde yaşaşan Yasemin Bozkuş (15), evde uyuduğu sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Bozkuş'un durumundan şüphelenen babası, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.
Sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozkuş, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bozkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:53 Kaynak: AA
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