Son Dakika Haberleri: Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde Himmet Yaman, kızı Suzan Güner ve torunu Mustafa Kutay Güner (10), gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişiden Mustafa Kutay Güner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Himmet Yaman ve kızı Suzan Güner, Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:25 Kaynak: AA
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