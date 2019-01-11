Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Gelin ve Kayınvalidesi Hastanelik Oldu
46 dakika önce
Sobadan sızan gazdan zehirlenen gelin ve kayınvalidesi hastanelik olduKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gelin ve kayınvalidesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen gelin ve kayınvalidesi hastanelik oldu
KOCAELİ - Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gelin ve kayınvalidesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kayınvalidenin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Yeni Mahalle
Senem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde yanan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından evde bulunan Aysel Ç. ve gelini Belgin Ç. zehirlendi. Kendilerinden haber alamayan yakınları panikle Belgin Ç. ve Aysel Ç.'nin yaşadığı eve geldiler. Yaşlı kayınvalide ve gelinini evde baygın halde bulan yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Belgin Ç. ve Aysel Ç.'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Aysel Ç. İzmit Seka Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, Belgin Ç. ise Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aysel Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Belgin Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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