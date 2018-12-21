Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Genç Anne Toprağa Verildi

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Genç Anne Toprağa Verildi

4 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden genç anne toprağa verildi.

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Genç Anne Toprağa Verildi, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden genç anne toprağa verildi.

Olay, 19 Aralık Cuma günü saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Beyören Mahallesi Deveağıl Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıllık evli olan Deniz K., eşi Cennet K. (21) ve 4 aylık bebekleri E.K. evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 21 yaşındaki Cennet K., olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Deniz K.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, 4 aylık bebeğin ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Evde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cennet K.'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cennet K., Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Cennet K.'nın cinayet suçundan cezaevinde bulunan babası Serhat U. (55) jandarma nezaretinde kızının cenazesine katıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:07 Kaynak: İHA

Aralık, Ereğli, Konya, Anne, 3. Sayfa
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