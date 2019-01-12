Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Öldü

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'te, banyo sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülten Yıldız (42) yaşamını yitirdi.

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Öldü, System.String[]
GAZİANTEP'te, banyo sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülten Yıldız (42) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Küllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülten Yıldız, banyoda bulunan sobayı yakarak içeri girdi. Ancak, uzun süre dışarı çıkmayan kadından şüphelenerek içeri giren yakınları, Yıldız'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evde yapılan inceleme sonrası götürüldüğü Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Yıldız'ın cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - Gazıantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Güncel
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